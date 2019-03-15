Batıda Ağaçlar Çiçek Açtı Doğuda Halen Kar Yağıyor" (2) - Kars

Yurtta kara kışın en sert ve çetin geçtiği Doğu Anadolu'daki Kars ve Ardahan'da, ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta kar yağışı etkili oldu.

Yurtta kara kışın en sert ve çetin geçtiği Doğu Anadolu'daki Kars ve Ardahan'da, ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta kar yağışı etkili oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece saatlerinde başlayıp bu sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı, aylarca kar altında kalan ancak son günlerde karın erimeye başladığı ilçenin tamamını yeniden beyaza bürüdü.



Kar yağışının ardından sisin de oluştuğu ilçede bazı yollarda görüş mesafesinin düşmesi sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi.



İlçede özellikle Cıbıltepe Kayak Merkezi bölgesinde yoğunlaşan kar yağışı, turizmcileri ve kayak severleri mutlu etti.



Vatandaşlardan Nesimi Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ta kar yağışının etkisini halen sürdürdüğünü ifade ederek, "Batıda ağaçlar çiçek açtı doğuda halen kar yağıyor. Bizim çiçeğimiz de beyaz ve kristal kar, şu an yağıyor, ne yapalım buna da şükür ediyoruz. Rabbim bunu bize nasip etmiş, biz de kardan memnunuz, bizim çiçeklerimiz de karlar." dedi.



Oğuzhan Cengiz ise kar yağışının ilçeye yakıştığını belirterek, "İlçemizde bu sen kar yağışı bayağı iyi oldu. Şu anda insanlar batıda denize girerken memleketimizde kar yağıyor. Kar, şehrimiz ve turizmimiz için çok önemli, inşallah her senemiz böyle geçer." diye konuştu.



Ardahan'ın da yüksek kesimlerinde de gece hafif kar yağışı etkili oldu.



Ardahan Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada geceden itibaren kent merkezi ve ilçelerinde karla karışık yağmur beklendiği kaydedildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cami Katliamının Yaşandığı Yeni Zelanda'ya Gidiyor

Bakan Varank: Aralık 2020`ye Kadar SGK Primlerini Devlet Ödeyecek

Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu

Üreticinin Beklediği Tarih Açıklandı! Paralar Ay Sonu Hesapta Olacak