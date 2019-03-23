Son Dakika Haberleri: Batıda Bahar, Doğuda Kar

Batıda Bahar, Doğuda Kar

18 dakika önce

Batı bölgeleri baharı yaşarken, doğu illerinde kış şartları etkisini sürdürüyor.

Batıda Bahar, Doğuda Kar, System.String[]
Batı bölgeleri baharı yaşarken, doğu illerinde kış şartları etkisini sürdürüyor. Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Ardahan-Posof ve Ardahan-Artvin arasındaki kesimlerde yer yer tipiye dönüşüyor.

Ardahan'ın Posof ilçesi Ilgar Dağı mevkisi ile Ardahan Şavşat arasında bulunan 2 bin 640 rakımlı Sahara geçidinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri, yollardaki önlemlerini arttırdı.

Posof ilçesinde bulunan akrabalarını ziyarete giderken kar yağışına denk geldiğini söyleyen Ömer Ali, "Akraba ziyaretine giderken Ilgar dağı mevkinde kar yağışına denk geldik. ve durup fotoğraf çekilelim dedik. Tertemiz bir hava ve baharda kar yağışı gerçekten çok güzel" şeklinde konuştu. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:07 Kaynak: İHA

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