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Bu mezarın 40 yıl ömrü var - Son Dakika

Bu mezarın 40 yıl ömrü var

24.08.2021 12:57

Bu mezarın 40 yıl ömrü var Türkiye'nin batısında saksı mezar olarak kullanılan kompozit hazır mezarlar 40 yıl ömürleriyle dikkat çekiyor.

Bu mezarın 40 yıl ömrü var

SİVAS - Türkiye'nin batısında saksı mezar olarak kullanılan kompozit hazır mezarlar 40 yıl ömürleriyle dikkat çekiyor.

Sivas'ta Mehmet Akif Ersoy mahallesinde mermercilik yapan Erhan Altun yaklaşık 4 yıl önce kente kompozit hazır mezar getirdi. Kompozit hazır mezarlar ekonomik, uzun ömürlü, kolay kuruluma sahip, sağlam, hafif ve dayanıklı olması özellikleriyle mermer mezardan ayrılıyor. 5 parçadan oluşan mezarlar bir yapbozun parçaları gibi birleştirilerek monte ediliyor. Vatandaşlar tarafından çok fazla bilinmeyen kompozit hazır mezarlara talep ise orta düzeyde ilerliyor. Mermer mezarların fiyatı 3 bin liradan 30 bin liraya kadar çıkarken kompozit hazır mezarlar 3 bin 500 liradan alıcı buluyor. Batıda saksı mezar olarak da kullanılan kompozit hazır mezarlar il dışından da alıcı buluyor.

Daha ekonomik daha uygun

"Kompozit mezar 5 parçadan oluşuyor. Dayanıklı, dağılma yok, çimento yok, kum yok. Özellikleri uzun ömürlü olması, soğuğa sıcağa dayanıklı olması, pratik olması, ekonomik olması. Sivas dışına da gönderiyoruz. Sivas içine de yapıyoruz. İsteyen olduktan sonra göndermede sıkıntı yok. Bu hazır kompozit mezar mermer mezara nazaran daha ekonomik ve uygun. Daha uzun ömürlü. Şuanda montajımız 3 bin 500 lira. Normal mermer mezarlar 3 bin liradan başlıyor 10 bin 20 bin 30 bine kadar çıkıyor" dedi.

Saksı mezar olarak da kullanılıyor

"Bu preste yapılıyor. Birkaç malzemenin karışımıyla yapılıyor. 5 parçamız 12 adet vidayla kurulumu yapılıyor. Talep fena değil. Çok iyi de değil kötü de değil. Çünkü yeni bir ürün olduğu için insanların alışması zaman alıyor. Bunu ağırlıklı batıda saksı mezar olarak kullanıyorlar. Fabrika dayanıklılığına 40 yıl garanti veriyor. Kasıt olmadığı sürece 40 yıl garantili. Sivas'ta tektenim başka yapan yok" diye konuştu.

Bu mezarın 40 yıl ömrü var
Bu mezarın 40 yıl ömrü var
Bu mezarın 40 yıl ömrü var
Bu mezarın 40 yıl ömrü var
Bu mezarın 40 yıl ömrü var
Bu mezarın 40 yıl ömrü var
Bu mezarın 40 yıl ömrü var
Bu mezarın 40 yıl ömrü var
Bu mezarın 40 yıl ömrü var
Bu mezarın 40 yıl ömrü var
Bu mezarın 40 yıl ömrü var
Bu mezarın 40 yıl ömrü var

Erhan Altun, Türkiye, Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu mezarın 40 yıl ömrü var - Son Dakika Ekonomi


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