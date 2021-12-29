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BATIDAN DOĞUYA İYİLİK HAREKETİ? İLE 300 ÇOCUK SEVİNECEK - Son Dakika

BATIDAN DOĞUYA İYİLİK HAREKETİ? İLE 300 ÇOCUK SEVİNECEK

29.12.2021 13:51

TRAKYA Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), 'Batıdan doğuyu iyilik hareketi' projesi kapsamında toplayacağı oyuncakları Ağrı'daki çocuklara dağıtacak.

TRAKYA Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), 'Batıdan doğuyu iyilik hareketi' projesi kapsamında toplayacağı oyuncakları Ağrı'daki çocuklara dağıtacak.

TREDAŞ'ın yılbaşı öncesinde 'Batıdan doğuya iyilik hareketi? projesinde personel Tekirdağ Genel Müdürlüğü'nde çalıştıkları binanın girişine yılbaşı ağacı bırakılarak, kırsaldaki çocuklar için yardım kampanyası başlatıldı. Köy çocuklarının hayallerindeki oyuncaklara sahip olmaları için şirket çalışanlarının da yardımıyla elde ettikleri oyuncaklarla, Tekirdağ'dan bin 800 kilometre uzaklıktaki Ağrı'ya giderek kırsaldaki çocuklara, 'Ağrı'da köy çocuklarının hayallerine dokunmak ister misiniz" sloganıyla dağıtacak.

'ÇOCUKLARIN HAYALİNDEKİ OYUNCAKLAR, TEKIRDAĞ'DAKİ DİLEK AĞACINA ASILIYOR?

TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, "2018 yılından beridir bu projeyi uyguluyoruz. Burada amaç batıdan doğuya bir köprü kurmak. Şöyle bir şey hayal edin. Ağrı'nın kırsal köylerinde çocuklara soruyoruz. Hayalinizdeki oyuncak nedir? Onlardan aldığımız bilgileri bir kağıda yazıyoruz. Bir dilek zarfı oluşturuyoruz. Bu dilek zarfını da Ağrı'dan bin 800 kilometre uzaklıkta Tekirdağ'daki şirketimizin girişinde panoya asıyoruz. Çalışanlarımız bu zarflardan alarak, bu çocukların hayallerine ortak oluyorlar, destek veriyorlar. Tamamen gönül esaslı bir çalışma. Hata arkadaşlarımı bu yönüyle tebrik etmek istiyorum. Gönülden katılıyorlar. Bin 800 kilometre uzaklıktaki Gönüldaşlarımıza destek oluyorlar. Onların hayalleriyle kucaklaşıyorlar. Bütün arkadaşlarımı gönülden kutluyorum" dedi.

Kurumun personel müdürü Hülya Akman ise, "IC Mutluluk Hareketi kapsamında Ağrı'daki çocuklarımıza ulaşarak, onların hayalindeki oyuncakları almayı gerçekleştirmek istedik. Çalışanlar olarak bu zarfların içerisinde çekmiş oldukları hediyeleri arkadaşlarımız alıp bizlere teslim ettiler. Bizde bu hediyeleri Ağrı'daki çocuklarımıza ulaştırmak için harekete geçeceğiz. Oradaki vakıf aracılığı ile bunları çocuklarımıza ulaştırmış olacağız. Onlarında mutluğu bizimde mutluluğumuz olacak. Bütün şirketlerimiz, 2022 yılında 300 çocuğu sevindirmiş olacağız. Güzel bir proje hayırlı olmasını diliyorum"diye konuştu.

Kurum personeli Burak Baran da her yıl çocukları sevindirmekle başlaması gerektiğini ifade ederek, "Şirketimiz tarafından bu yıl düzenlenen batıdan doğuya iyilik hareketine her sene olduğu gibi bende katıldım. Zarftan ağaçlarımız hazırlandı. Zarflarımızı çekiyoruz. Küçük kardeşlerimizin o güzel mutluluklarına ortak olmak, onlarla bu mutluluğu paylaşmak bizler içinde çok mutluluk verici bir şey. Ben öncellikle şirketimiz böyle bir etkinlik organize ettiği için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden o tüm minik kardeşlerimizin yeni yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

BATIDAN DOĞUYA İYİLİK HAREKETİ? İLE 300 ÇOCUK SEVİNECEK
BATIDAN DOĞUYA İYİLİK HAREKETİ? İLE 300 ÇOCUK SEVİNECEK
BATIDAN DOĞUYA İYİLİK HAREKETİ? İLE 300 ÇOCUK SEVİNECEK

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Tekirdağ, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BATIDAN DOĞUYA İYİLİK HAREKETİ? İLE 300 ÇOCUK SEVİNECEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BATIDAN DOĞUYA İYİLİK HAREKETİ? İLE 300 ÇOCUK SEVİNECEK - Son Dakika
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