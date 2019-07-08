Son Dakika Haberleri: Batığa çarpıp, su alan yatın kaptanı ve 5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
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Batığa çarpıp, su alan yatın kaptanı ve 5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

18 dakika önce

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, batığın yelken direğine çarpıp su alan 'Giada' isimli yattaki 5 kişi ve kaptan, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Batığa çarpıp, su alan yatın kaptanı ve 5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı, System.String[]
İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, batığın yelken direğine çarpıp su alan 'Giada' isimli yattaki 5 kişi ve kaptan, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Su alan yat ise batmak üzereyken, ekipler tarafından yedeklenip kıyıya çekildi.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Çeşme açıklarındaki Alev Adası yakınlarında meydana geldi. Bölgede tatil yapan 5 kişi, kaptan Muhteşem Acartürk'ün kullandığı ABD bayraklı 17 metrelik 'Giada' isimli yatla denize açıldı. Bir süre sonra yat, batık bir teknenin yelken direğine çarptı. Hasar gören yatın su almaya başladığını fark eden kaptan Acartürk, 5 kişiyi, yatın botuna aldı, ardından 'Acil' koduyla Sahil Güvenlik'e telsiz anonsu geçerek, yardım çağrısında bulundu. Çağrı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, önce yatın kaptanı ve deniz botundaki 5 kişiyi kendi botlarına alarak kurtardı. Daha sonra yarısından fazlası suya gömülü olan yatı yedekleyip, Çeşme Marina'ya getirdi. 'Giada' isimli yatın bakım ve onarımı için karaya çekildiği öğrenildi.

- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:47 Kaynak: DHA
İzmir, Çeşme, Güncel
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