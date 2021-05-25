Batıgöz, salgın sonrası yurt dışından gelen hasta sayısını artırmayı hedefliyor - Son Dakika

Batıgöz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Dr. Mehmet Söyler, salgın döneminde yurt dışından kabul ettikleri hasta sayısında gerileme yaşandığını, salgın sonrası hızlı bir büyüme öngördüklerini belirtti.

Ege bölgesinde çeşitli kurumlarda görev yapan basın mensuplarıyla çevrim içi bir araya gelen Söyler, 2004 yılında İzmir'de göz branşında kurulan grubun yıllar içinde yurt içi ve yurt dışında kurulan hastanelerde diğer branşları da ekleyerek gelişmeye devam ettiğini aktardı.

Türkiye'nin sağlık sektöründe birkaç yıl içinde öncü olacağına inandığını belirten Söyler, "Biz de bu gelişmeyi insanlığın hizmetine dönüştürmeyi ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sağlık sektöründe teknoloji hızla gelişiyor ve Türkiye de buna hızla ayak uyduruyor. Salgın sürecinde özellikle yurt dışından gelen hasta sayılarında düşüş yaşansa da normalleşme ile bu hızlı bir gelişmeyle hedeflenen noktaya çıkacaktır." diye konuştu.

Batıgöz Sağlık Grubu olarak Türkiye'de planlanan büyüme hedefine yaklaştıklarını anlatan Söyler, yurt dışı öncelikli büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.