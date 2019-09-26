Son Dakika Haberleri: Batık gemi parçalara ayrılarak denizden çıkarılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Batık gemi parçalara ayrılarak denizden çıkarılıyor

16 dakika önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 2004 yılında batan kuru yük gemisinin su altında kalan kısmı, dalgıçlar tarafından elektrikli oksijen kaynağıyla kesilerek, çıkartılmaya başlandı.

Batık gemi parçalara ayrılarak denizden çıkarılıyor, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 2004 yılında batan kuru yük gemisinin su altında kalan kısmı, dalgıçlar tarafından elektrikli oksijen kaynağıyla kesilerek, çıkartılmaya başlandı.

Türk bandıralı 'Ahsen' isimli kuru yük gemisine, yanaştığı Ereğli Limanı'nda firmanın borçları nedeniyle 2003 yılında haciz işlemi yapıldı. 54 metre boyunda, 8 metre 90 santimetre genişliğinde 713 grostonluk kuru yük gemisi, 23 Ocak 2004 yılında olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenerek Uzunkum Caddesi'ndeki sahil bandında karaya oturdu.

Uzun yıllar burada kalan ve yarattığı çevre kirliği nedeniyle tepki çeken geminin üst kısımları zaman içinde kesilerek alındı, ancak taban kısmı çıkarılamadı.

Karadeniz Ereğli Liman Başkanlığı'nın geminin kaldırılması için açtığı ihaleyi alan firma, geçen Ağustos ayında vinç ile kalan kısmı çıkarmaya çalıştı. Bir kısmı daha çıkan geminin kalan kısmı için bugün dalgıç ekibi çalışmaya başladı. Geminin su içindeki kısmında inceleme yapan firma yetkilileri, parçaların elektrikli oksijen kaynağı ile kesilerek çıkarılmasına karar verdi.

Firma yetkilisi Murat Serdar, dalgıçlar vasıtasıyla su altında elektrik ve oksijen kaynağı sistemi ile metali kesmeye başladıklarını belirterek, "Kompresör desteği ile gemi tabanında oluşan kumun önemli miktarını gemi dışına pompalıyoruz. Zemindeki demirin gözükecek kadar kısmı boşaltılan bölgelerde elektrik destekli oksijen kaynağı ile kesim gerçekleştiriliyor. Ardından da parçalar vinç yardımı ile dışarıya çıkarılacak. Daha sonra da geri dönüşüm fabrikalarına gönderilecek. Yaklaşık bir ayda tamamlamayı planladık" dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi PSG, sahasında Reims'e 2-0 yenildi
Yeni aldığı aracıyla su kanalına düştü Erdoğan'dan F-35 çıkışı: Halkım soruyor. Ödeme yaptınız, ne oldu? Evlat acısına dayanamadı! Ölüm haberini alan babadan da acı haber geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 15:38:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batık gemi parçalara ayrılarak denizden çıkarılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]