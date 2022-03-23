BATIKAF'ta 17 üniversiteden 35 bini aşkın öğrenci kariyerlerine yön verecek - Son Dakika

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (BATIKAF) stant kuracak firma sayısının 300'ü geçtiğini, 17 üniversiteden 35 bini aşkın öğrencinin kayıt yaptırdığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinatörlüğünde 25-26 Mart'ta BAİBÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenecek BATIKAF için son hazırlıklar yapılıyor.

Bölgede bulunan 11 ildeki 17 üniversitenin öğrencileriyle Türkiye'nin birçok yerinde faaliyet gösteren firmaların bir araya getirilerek yeni iş imkanları ile staj fırsatlarının ortaya çıkarılacağı fuar için BAİBÜ'nün Gölköy yerleşkesindeki çalışmalar devam ediyor.

Fuarda yer alacak firmalar kampüs içinde stant kurarken ev sahibi BAİBÜ yönetimi de katılımcı sayısının arttırılması ve daha çok kişinin bir araya getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Rektör Mustafa Alişarlı, AA muhabirine, kariyer fuarlarının Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda Türkiye çapında yapılan bir etkinlik olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 11 farklı bölgesinde yapılan kariyer fuarlarının sonuncusunun Bolu'da gerçekleşeceğini, fuara hazırlık süreci içinde iş insanları ve kurumlara ulaşabilmek adına meslek örgütleriyle onlara üye firmalar ile iletişim kurduklarını belirten Alişarlı, "Çok kişiye ulaşıldı. Fuarda stant kuracak firma sayısı 300'ü geçti. 17 üniversiteden 35 bini aşkın öğrencimiz kayıt yaptırdı. Fuar günü bu sayı çok daha artacaktır. Şu anki haliyle oldukça iyi bir seviyedeyiz. Bölgenin en büyük kariyer fuarını yapıyoruz diye rahatlıkla söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

BATIKAF'ın iş arayan ile işvereni buluşturacak nitelikte bir etkinlik olduğuna vurgu yapan Alişarlı, şunları söyledi:

"Fuarın önceliklerini öğrenci açısından değerlendirdiğimizde bir staj çeşitliliği sağlıyor. Öğrenci herhangi bir bölümde okuyabilir ama orada çok farklı staj alanları ile karşı karşıya gelecek. İlla kendi okuduğu alan değil yan alanlardaki çok ciddi firmalarla da karşı karşıya gelecek. Öğrenci için çok farklı staj çeşitliliği sağlıyor. İkincisi çok farklı firmalarla tanışma ve onların başarı hikayelerini dinleme şansları bulacaklar. Üçüncüsü kariyer planlarına yön vermede onlara bir fırsat da sunmuş oluyor. Bu şekliyle ciddi bir potansiyele sahip. Firmalar açısından baktığımız zaman firmalar da kalifiye bir iş potansiyeliyle karşı karşıya kalmış olacaklar. Birçok kurum burada yer alacak. Öyle olunca firmalar arasında da bir tanışıklık ve iş birliğiyle yeni iş alanları açma fırsatı doğacak."

Alişarlı, hem öğrencilerin hem de fuara katılacak firmaların Bolu'dan yeni ufuklara bakarak ayrılacağını dile getirerek, "Aynı zamanda burada öğrencilerle firmaları bir araya getirmiyoruz. Orada faydalanabilecekleri birçok etkinlik de olacak. Eğitim etkinlikleri var, söyleşiler var, paneller var. Yaklaşık olarak 150'ye yakın etkinlik ile 192 panelist var. Bu fuar eğitim ve donanım yönüyle kalitesi yüksek kişilerle öğrencilerin bir araya getirilmesi açısından oldukça büyük bir kıymette bulunuyor." dedi.