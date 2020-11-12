Batıkent Belde Evi yenileniyor - Son Dakika

Batıkent Belde Evi yenileniyor

12.11.2020 13:05
Batıkent Belde Evi yenileniyor, System.String[]

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'nde hizmet veren Batıkent Belde Evi'nde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'nde hizmet veren Batıkent Belde Evi'nde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Tepebaşı bölgesinde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi, talep ve şikayetlerin yerine getirilebilmesi adına belirli noktalarda oluşturulan Belde Evleri'nden genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk binlerce vatandaş; eğitim, hobi, spor ve müzik kurslarından ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Açıldığı 2002 yılından bu yana Batıkent Mahallesi'nde hizmet veren Batıkent Belde Evi'ndeki yenileme çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi. Çalışmalar sonrasında Batıkent Belde Evi, mahalle sakinlerini kaliteli şekilde ağırlamaya devam edecek. 3 kattan oluşan binanın giriş katı kafe, ikinci katı çocuk merkezi, üçüncü katı ise Belde Evi olarak faaliyet gösteriyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da sona gelen yenileme çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde, Belde Evleri'nin 19. yaşına girdiğini de belirtti. Başkan Ataç, "İlkini 2001 yılında Fevzi Çakmak'ta açtığımız Belde Evleri bugün 19 yaşında ve sayıları 30'a ulaştı. Birçok kırsal mahallemizde dahil olmak üzere Belde Evleri çok sevildi. Aile sıcaklığının yaşandığı bu merkezlerimiz, kadınlarımızın kendi evidir. Belde Evleri'nden çocuklar, yetişkinler herkes faydalanıyor ancak en çok kadınlarımız sahiplendi. Batıkent Belde Evi de tamamlanmak üzere olan yenileme çalışmalarının ardından mahalle sakinlerimize hizmet vermeye devam edecek. Bizler de Eskişehir halkının daha yaygın biçimde kaliteli hizmet alması için tüm çabamızla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Batıkent Belde Evi yenileniyor
Batıkent Belde Evi yenileniyor
Batıkent Belde Evi yenileniyor

Eskişehir, Tepebaşı, Vatandaş, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batıkent Belde Evi yenileniyor - Son Dakika


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