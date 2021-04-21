Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi hizmete girdi - Son Dakika

Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi hizmete girdi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilen "Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi"ni hizmete açtı. İlk çocuk gündüz bakımevi olma özelliğini taşıyan "Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi", pandemi nedeniyle sınırlı kapasiteyle 3-6 yaş arası çocuklara hizmet vermeye başladı.

İlkyerleşim Mahallesi 1890. Cadde 39/1 Batıkent adresinde hizmete giren Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi; 6 grup sorumlusu, 5 öğretmen yardımcısı, sosyal hizmet uzmanı, aile danışmanı ve sosyolog kadrosuyla pandemi nedeniyle sınırlı kapasiteyle 36-72 aylık çocuklara hizmet verecek. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile BELPA A.Ş. koordinasyonunda hizmet veren ve 100 kişilik kontenjana sahip olan Batıkent Gündüz Çocuk Bakımevi, pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle ilk etapta 40 çocukla sınırlandırıldı. Belediye çalışanı, belediye dışı ve sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının yararlandığı Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi'nde; çocukların gelişimine katkı sağlayacak çocuk oyun alanlarından oyuncaklara, yemekhaneden dinlenme odalarına kadar pek çok sosyal alan yer alıyor. Şehit ve gazi yakınlarının çocuklarından cezaevlerinde bulunan mahkumlar ile anne ve babası vefat etmiş olup bir yakını tarafından bakılan 3-6 yaş arası çocuklardan ise herhangi bir ücret alınmıyor.

"Çocuklarımız bizim için çok kıymetli"

Çocukların geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için çalışmaları büyük bir özveriyle yürüttüklerine dikkat çeken BELPA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çocuklarımız bizim için çok kıymetli, onları çok seviyoruz. Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi ilk öğrencilerini almış durumda. Buranın yemekleri BELPA Mutfağı'ndan hijyenik bir şekilde geliyor. Eğitimler uzman kişiler tarafından veriliyor. Zaman içerisinde bu çocuklarımız için jimnastik, yüzme, drama gibi ücretsiz kurslar ve geziler de düzenleyeceğiz. Onların ileriki yaşamlarında dünya insanı olmaları adına elimizden ne geliyorsa Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'tan aldığımız cesaret ve güçle yerine getirmeye çalışıyoruz."

İhtiyaç duyulan ve birinci önceliği olan Sincan, Pursaklar ve Altındağ gibi bölgelerde kısa zaman içinde okul öncesi etkinlik alanları açmak istediklerini de belirten Özkara, "Batıkent'teki heyecanımız birkaç gün içerisinde İşçi Blokları ile devam edecek. Ardından Kuşcağız ve Ahmetler'deki çalışmalarımızı hızlandıracağız. Kısa sürede bu müjdeyi de kamuoyuna duyuracağız" dedi.