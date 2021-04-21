Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi hizmete girdi - Son Dakika

Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi hizmete girdi

21.04.2021 19:21

Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi hizmete girdi Ankara Büyükşehir Belediyesi, açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilen "Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi"ni hizmete açtı.

Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi hizmete girdi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilen "Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi"ni hizmete açtı. İlk çocuk gündüz bakımevi olma özelliğini taşıyan "Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi", pandemi nedeniyle sınırlı kapasiteyle 3-6 yaş arası çocuklara hizmet vermeye başladı.

İlkyerleşim Mahallesi 1890. Cadde 39/1 Batıkent adresinde hizmete giren Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi; 6 grup sorumlusu, 5 öğretmen yardımcısı, sosyal hizmet uzmanı, aile danışmanı ve sosyolog kadrosuyla pandemi nedeniyle sınırlı kapasiteyle 36-72 aylık çocuklara hizmet verecek. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile BELPA A.Ş. koordinasyonunda hizmet veren ve 100 kişilik kontenjana sahip olan Batıkent Gündüz Çocuk Bakımevi, pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle ilk etapta 40 çocukla sınırlandırıldı. Belediye çalışanı, belediye dışı ve sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının yararlandığı Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi'nde; çocukların gelişimine katkı sağlayacak çocuk oyun alanlarından oyuncaklara, yemekhaneden dinlenme odalarına kadar pek çok sosyal alan yer alıyor. Şehit ve gazi yakınlarının çocuklarından cezaevlerinde bulunan mahkumlar ile anne ve babası vefat etmiş olup bir yakını tarafından bakılan 3-6 yaş arası çocuklardan ise herhangi bir ücret alınmıyor.

"Çocuklarımız bizim için çok kıymetli"

Çocukların geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için çalışmaları büyük bir özveriyle yürüttüklerine dikkat çeken BELPA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çocuklarımız bizim için çok kıymetli, onları çok seviyoruz. Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi ilk öğrencilerini almış durumda. Buranın yemekleri BELPA Mutfağı'ndan hijyenik bir şekilde geliyor. Eğitimler uzman kişiler tarafından veriliyor. Zaman içerisinde bu çocuklarımız için jimnastik, yüzme, drama gibi ücretsiz kurslar ve geziler de düzenleyeceğiz. Onların ileriki yaşamlarında dünya insanı olmaları adına elimizden ne geliyorsa Sayın Başkanımız Mansur Yavaş'tan aldığımız cesaret ve güçle yerine getirmeye çalışıyoruz."

İhtiyaç duyulan ve birinci önceliği olan Sincan, Pursaklar ve Altındağ gibi bölgelerde kısa zaman içinde okul öncesi etkinlik alanları açmak istediklerini de belirten Özkara, "Batıkent'teki heyecanımız birkaç gün içerisinde İşçi Blokları ile devam edecek. Ardından Kuşcağız ve Ahmetler'deki çalışmalarımızı hızlandıracağız. Kısa sürede bu müjdeyi de kamuoyuna duyuracağız" dedi.

Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi hizmete girdi
Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi hizmete girdi
Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi hizmete girdi
Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi hizmete girdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet, oyunlar, 29 Ekim, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi hizmete girdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti, AK Parti'nin yeni vekil sayısı değişti Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti, AK Parti'nin yeni vekil sayısı değişti Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan tam kapanma açıklaması: Tam kapanma önemli bir seçenek, çünkü hastaları kaybediyoruz Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan tam kapanma açıklaması: Tam kapanma önemli bir seçenek, çünkü hastaları kaybediyoruz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini devralan Derya Yanık: Milletimize karşı bir borcumuz var Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini devralan Derya Yanık: Milletimize karşı bir borcumuz var Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı İlk yarıda Trabzon yükleniyor, Muslera savunuyor! Canlı anlatım İlk yarıda Trabzon yükleniyor, Muslera savunuyor! Canlı anlatım Dünyaca ünlü ajanstan yeni Kabine değişikliği iddiası: Bayramdan sonra 4-5 bakan daha değişebilir Dünyaca ünlü ajanstan yeni Kabine değişikliği iddiası: Bayramdan sonra 4-5 bakan daha değişebilir Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği uygulaması haziran sonuna kadar devam edecek Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği uygulaması haziran sonuna kadar devam edecek Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Emrullah Omay, arkadaşlarıyla birlikte Hercai'nin setini bastı Emrullah Omay, arkadaşlarıyla birlikte Hercai'nin setini bastı         
19:25
Öğrencisinin, Öğrencisinin, "Çok komik adam" diye bahsetmesi üzerine Vural, "Ben adamı güle güle..." yanıtını verince ortalık yıkıldı         
19:10
Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası genç yaşında kalp krizinden vefat etti Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası genç yaşında kalp krizinden vefat etti         
18:48
Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, "Çok komik adam" yorumunu yaptı         
18:20
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, devir teslim töreninin ardından görevine başladı Ticaret Bakanı Mehmet Muş, devir teslim töreninin ardından görevine başladı         
18:05
Yerli kripto para borsası THODEX'e saatlerdir giriş yapılamıyor! Yatırımcılar şirketin batmış olabileceğinden endişe ediyor Yerli kripto para borsası THODEX'e saatlerdir giriş yapılamıyor! Yatırımcılar şirketin batmış olabileceğinden endişe ediyor         
17:43
Geçen hafta Erzurum'u 40 metreden avlayan Rodallega, Ankaragücü'ne de benzer tarifeyi uyguladı Geçen hafta Erzurum'u 40 metreden avlayan Rodallega, Ankaragücü'ne de benzer tarifeyi uyguladı         
16:21
Ülkesinde güvende hissetmeyen Fransız komedyen M'Bala, Erdoğan'a sığınma talebi sunacak Ülkesinde güvende hissetmeyen Fransız komedyen M'Bala, Erdoğan'a sığınma talebi sunacak         
15:11
Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak         
14:59
Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı! Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı! Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
14:55
Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı         
13:51
Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi         
13:15
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu         
12:15
Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak         
12:01
Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak         
11:24
'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar 'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar         
10:55
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 19:36:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei