Batıkent'te 16 Köpeği Katleden Zanlılar Adliyede
31 dakika önce
Ankara'nın Batıkent ilçesinde zehirli tavuk etiyle 16 köpeğin vahşice ölmesine neden olan zanlılar adliyeye sevk edildi.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:51 Kaynak: İHA
'nın Batıkent ilçesinde zehirli tavuk etiyle 16 köpeğin vahşice ölmesine neden olan zanlılar adliyeye sevk edildi. Bir sokak köpeğinin ise zanlıların adliyeye girişi sırasında gelerek beklemesi dikkat çekti.
Başkent'te 16 köpeğin zehirlenerek ölmesine sebep olan zanlılar Levent Ö., Musa D. ve Aydın
G., sağlık kontrolörlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Zanlıların adliyeye girişi sırasında bir sokak köpeğinin gelerek zanlıları sanki hesap sorar gibi karşılaması ise görenleri düşündürdü. - ANKARA
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