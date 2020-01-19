Batılı turistlerin yüzde 80'i İran seyahatlerini iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batılı turistlerin yüzde 80'i İran seyahatlerini iptal etti - Son Dakika

Batılı turistlerin yüzde 80'i İran seyahatlerini iptal etti

6 saat önce

İran'ı ziyaret etmeyi planlayan Batılı turistlerin büyük bölümünün Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının düşürülmesinin ardından rezervasyonlarını iptal ettiği belirtildi.

Batılı turistlerin yüzde 80'i İran seyahatlerini iptal etti, System.String[]

İran'ı ziyaret etmeyi planlayan Batılı turistlerin büyük bölümünün Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının düşürülmesinin ardından rezervasyonlarını iptal ettiği belirtildi.

İran Otel Birliği Başkanı Cafer Hamzazade, ülkenin resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki iki ay için ABD ve Avrupa ülkelerinden otellerimize yapılan rezervasyonların yüzde 80'i iptal edildi." dedi.

Durumun geçici olduğunu öne süren Hamzazade, "Süreci atlatmak için devlet özel sektöre destek olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Hamzazade, bu ülkelerden yapılan rezervasyon iptallerinin yerini Çin ve Hindistan'dan gelecek turistlerle doldurmayı planladıklarını da belirtti.

Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının başkent Tahran'da İran hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünün açıklanmasının ardından bazı ülkeler, vatandaşalarını İran'a seyahat konusunda uyarmış ve turizm firmaları da faaliyetlerini askıya almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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