Batılı ülkeler, BM Terörle Mücadele Şefi Rus Voronkov'un Sincan bölgesine gitmesine karşı çıktı
1 saat önce
ABD ve Batılı ülkeler, Birleşmiş Milletler Terör ile Mücadele Ofisi’nin Şefi Rus Vladimir Voronkov’un, Müslüman Uygurların yaşadığı Çin’in Sincan bölgesine yapacağı ziyarete, tarafsız olamayacağı gerekçesiyle karşı çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:08
ABD ve Batılı ülkeler, Birleşmiş Milletler
Terör ile Mücadele Ofisi'nin Şefi Rus Vladimir Voronkov'un, Müslüman Uygurların yaşadığı Çin'in Sincan bölgesine yapacağı ziyarete tarafsız olamayacağı gerekçesiyle karşı çıktı.
Resmi bir ziyaret için Çin'de bulunan eski bir Rus diplomatı olan Voronkov'un, Sincan Uygur bölgesinin başkenti Urumçi'ye Pekin
yönetimi tarafından inceleme yapmak üzere davet edilmesi özellikle ABD ve batılı diplomatların tepkisine yol açtı.
Kimya devi DuPont, babaların doğum iznini 5 günden 4 haftaya çıkardı
ABD'nin ardından Almanya da S-400'lerden rahatsız oldu
ABD basını yazdı: F-35'ler savaşamıyor! Akılalmaz hatalar var
ABD'den yeni Türkiye açıklaması: Aramızın açılmasına izin vermeyeceğiz