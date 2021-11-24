Batılı ülkeler Libya'da başkanlık seçimindeki adaylıklarla ilgili kararlara saygı duyulmasını istedi - Son Dakika

Batılı 5 ülkenin büyükelçilikleri, Libya'da başkanlık seçimindeki adaylıklar konusunda yetkili makamların vereceği kararlara saygı duyulması çağrısında bulundu.

ABD, İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Libya büyükelçilikleri, ülkede 24 Aralık'ta düzenlenecek başkanlık seçimleri için yapılan aday başvurularıyla ilgili ortak açıklama yayımladı.

Adayların hukuki incelemesinden sorumlu makamlara tam destek verildiği vurgulanan açıklamada, tüm kesimlere adaylıklar konusunda yetkili makamların alacağı kararlara saygı duyma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, seçimlere çok sayıda adayın başvurmasının Libya halkının demokratik sürece katılma konusundaki kararlılığının kanıtı olduğu ifade edildi.

Büyükelçiliklerin ortak açıklamasında ayrıca ülkedeki tüm kesimlere demokratik sürece destek verme çağrısında bulunuldu.

Seçime 98 aday başvurdu

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Üyesi Abdülkerim Bilhayr, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Aralık'ta düzenlenecek başkanlık seçimlerine başvuruların 22 Kasım Pazartesi itibarıyla son bulduğunu, başvuruda bulunan 98 kişinin evraklarının kabul edildiğini belirtmişti.

Adayların başvuruları ilgili hukuk kurumlarında incelendikten sonra kesinlik kazanacak.

Gelecek ay yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayanlar arasında hem Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe gibi bilinen isimler hem de devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter gibi tartışmalı isimler bulunuyor.

Seyfülislam Kaddafi ve Halife Hafter'in adaylığı, birkaç gün önce başkent Trablus'ta protesto edilmişti.