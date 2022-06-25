Batılı ülkeler Libya seçimleri için yasal bir temel oluşturulmasının hızlandırılmasını istedi - Son Dakika
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Batılı ülkeler Libya seçimleri için yasal bir temel oluşturulmasının hızlandırılmasını istedi

25.06.2022 12:01
Batılı ülkeler Libya seçimleri için yasal bir temel oluşturulmasının hızlandırılmasını istedi

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD, Libya seçimleri için yasal bir temel oluşturulmasının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD, Libya seçimleri için yasal bir temel oluşturulmasının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Söz konusu ülkelerden yapılan ortak yazılı açıklamada, Batılı ülkelerin seçimler için Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi heyetlerinin Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptıkları görüşmelerde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıkları ifade edildi.

Libya'da güvenilir, şeffaf ve kapsayıcı cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin bir an önce yapılabilmesi için yasal zeminin acilen tamamlanması çağrısında bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diyalog ve uzlaşma yoluyla mümkün olan en kısa sürede ülke genelinde bu seçimleri yönetebilecek ve gerçekleştirebilecek birleşik bir Libya hükümetine duyulan ihtiyacı vurguluyoruz. Paralel kurumların oluşturulması, güç kullanarak iktidarı ele geçirme girişimleri veya meşru ve şeffaf bir süreçle oluşturulan yeni bir yönetime barışçıl bir şekilde geçişin reddedilmesi gibi Libya'da şiddete veya daha büyük bölünmelere yol açabilecek eylemleri kesinlikle reddediyoruz. Libyalı siyasi liderleri, yürütme açmazını çözmek ve seçimlere giden bir yol üzerinde anlaşmak için UNSMIL'in (Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu), iyi niyetleri de dahil olmak üzere müzakerelere yapıcı bir şekilde katılmaya çağırıyoruz."

23 Ekim 2020 ateşkes anlaşmasının tam uygulanmasının beklenmeye devam edildiğine işaret edilen açıklamada, şiddete teşvik ve nefret söylemlerinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Libya'nın kaynaklarının ülke genelinde şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir bir şekilde ve Libya halkının yararına yönetilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Libya liderlerine ülkenin kamu harcama öncelikleri üzerinde anlaşmaları ve Berlin Süreci Ekonomik Çalışma Grubu ile devam eden katılım yoluyla ortak bir gelir yönetimi ve gözetim yapısı oluşturmaları çağrısı da yapıldı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Almanya, Fransa, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batılı ülkeler Libya seçimleri için yasal bir temel oluşturulmasının hızlandırılmasını istedi - Son Dakika

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