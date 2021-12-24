Batılı ülkeler, Wagner Grubu'nun Mali'ye paralı asker konuşlandırmasını kınadı - Son Dakika

Batılı ülkelerin Rusya destekli Wagner Grubu'nun Mali'ye paralı asker konuşlandırmasını şiddetle kınadığı bildirildi.

Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, İtalya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, İspanya, İsveç ve İngiltere'nin de aralarında yer aldığı Batılı ülkeler, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Wagner Grubu'nun Mali'ye asker konuşlandırmasına tepki gösterdi.

Açıklamada, Mali'ye asker konuşlandırmanın Batı Afrika'daki güvenlik durumunu daha da kötüleştirebileceği ve insan hakları mağduriyetlerine yol açabileceği belirtilerek, "Sürdürülebilir barış ve istikrara ulaşma, terörle mücadele çabalarında Mali'yi ve halkını desteklemeyi taahhüt eden uluslararası ortaklar olarak Mali topraklarında paralı askerlerin konuşlandırılmasını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu adımın, Mali'de barış ve uzlaşma anlaşmalarını tehdit edebileceği vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun sivillerin korunması ve Mali silahlı kuvvetlerine destek sağlanması çabalarını engelleyebileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Mali geçiş hükümetinin, Mali halkının yararına Mali Silahlı Kuvvetlerini ve kamu hizmetlerini desteklemek yerine yabancı paralı askerlere ödeme yapmak için kamu fonlarını kullanma tercihinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Rusya'nın Wagner grubunun Mali'de konuşlandırılmasına maddi destek sağlanmasına dahil olduğunun farkında olduğu vurgulanan açıklamada, Rusya, bölgede sorumlu ve yapıcı bir davranışa geri dönmeye çağırıldı.

"Mali halkının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çabalarımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) kararlarını ve özel güvenlik şirketlerinin Mali'de konuşlandırılması durumunda bölge için istikrarsızlık riskine ilişkin endişelerini hatırlıyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği'nce Wagner grubunun kendisine ve işkence de dahil olmak üzere ciddi insan hakları ihlallerine karışan 8 kişi ve onunla bağlantılı 3 kuruluşa karşı bir dizi kısıtlayıcı tedbirin kabul edildiğini hatırlıyoruz. Mali halkının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çabalarımızdan vazgeçmeyeceğiz.

Uluslararası Sahel Koalisyonu'nun hedefleri doğrultusunda, sivilleri koruma, Sahel'de terörizme karşı mücadeleyi destekleme ve sürdürülebilir kalkınmayı, insan haklarına saygıyı ve kamu hizmetlerinin sağlanmasını yakından takip etmeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Malili geçiş makamlarını, Mali halkı, ECOWAS ve uluslararası toplum önünde taahhüt ettikleri gibi seçimlerin zamanında hazırlanması ve düzenlenmesi yoluyla reformlar yapmaya ve anayasal düzeni yeniden kurmaya çağırıyoruz. ECOWAS'ın bu konudaki son kararlarını tamamen destekliyoruz."