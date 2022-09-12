Batılı ülkeler, Sudanlı taraflara sivillerin liderliğinde demokrasiye geçiş çağrısı yaptı - Son Dakika
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Batılı ülkeler, Sudanlı taraflara sivillerin liderliğinde demokrasiye geçiş çağrısı yaptı

12.09.2022 17:04
Batılı ülkeler, Sudanlı taraflara sivillerin liderliğinde demokrasiye geçiş çağrısı yaptı

Batılı ülkelerin Sudan'daki büyükelçileri, ordu dahil tüm tarafları, sivillerin liderlik ettiği bir demokratik geçişin tesis edilmesi için siyasi sürece katılmaya davet etti.

Batılı ülkelerin Sudan'daki büyükelçileri, ordu dahil tüm tarafları, sivillerin liderlik ettiği bir demokratik geçişin tesis edilmesi için siyasi sürece katılmaya davet etti.

Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, İngiltere ve ABD'nin Hartum büyükelçileri, yıllardır siyasi ve ekonomik istikranın sağlanamadığı ülkedeki sivil ve askeri kesimlere hitaben ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "Sudan'ın ekonomik, insani ve güvenlik krizleriyle karşı karşıya olduğu ve ordunun 25 Ekim 2021'de iktidarı ele geçirmesinin yıl dönümü yaklaşırken, ordunun da içerisinde olduğu tüm Sudanlı kesimlerin, sivillerin liderlik ettiği bir demokratik geçişin yeniden tesis edilmesi için yapıcı şekilde siyasi sürece katılmalarının gerekliliğini vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan "üçlü mekanizma" himayesinde sivil demokratik yönetime geçişi kolaylaştırmak için yürütülen siyasi müzakerelerin açık şekilde desteklendiği belirtilen bildiride, kapsamlı, geniş halk desteğini arkasına almayan bir siyasi anlaşmanın güvenilir ve sürdürülebilir olmayacağı belirtildi.

Ordu, seçimler olmadan iktidarı bırakmamakta ısrarcı

Ordu, güvenlik tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Görevden alınan bakanların yerine yeni isimlerin getirildiği ülkede askeri yönetim, aylardır henüz bir başbakan belirleyemedi.

"Darbe" olarak nitelendirdikleri müdahale ve sonrasında alınan kararlara tepki gösteren ve iktidarın sivillere devredilmesini isteyen askeri yönetim karşıtı grupların protestoları sürüyor.

Geçiş dönemini yöneten Egemenlik Konseyi'nin başındaki askeri liderler, darbe iddialarını reddederken, iktidarı 2023'te seçilmiş hükümete devretmeyi taahhüt ediyor.

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Kaynak: AA

Fransa, Sudan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batılı ülkeler, Sudanlı taraflara sivillerin liderliğinde demokrasiye geçiş çağrısı yaptı - Son Dakika

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