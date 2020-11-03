Son dakika haberleri! Batının lezzeti Türk damak tadı ile buluştu - Son Dakika

Batının lezzeti Türk damak tadı ile buluştu

Etevim Burger İşletmecisi Servet Keskin: "Biz bu fastfood denen algıyı yerel, geleneksel tatlarla birleştirdik"

ESKİŞEHİR - Batının en sevdiği lezzetlerden biri olan hamburger, Etevim'de yapılan Türk damak tadının kaşarlı köftesi ile buluşarak yoğun ilgi görmeye başladı.

19. Yüzyıl'da Almanya'nın Hamburg kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada fastfood tarzının vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olan hamburger, Türk damak tadı ile harmanlanarak 'kaşarlı köfte burger' olarak sunulmaya başladı. Eskişehir'de bulunan Etevim Burger'da en çok tercih edilen lezzetler arasında olan kaşarlı köfte burger, misafirlerini bekliyor.

"Biz bu fastfood denen algıyı yerel, geleneksel tatlarla birleştirdik"

Etevim Burger İşletmecisi Servet Keskin, fastfood algısını geleneksel tatlarla birleştirildiğini ifade ederek, "Hayvanın en önemli kısımlarından olan kaburga etinden köftemizi burger tarzında yapıyoruz. Biz bunun kendi damak tadımıza uygun olmasını sağladık. Köftemizi kaşarla birleştirip burger ekmeğiyle servis ediyoruz. Tüm Türkiye'ye bu lezzeti ulaştırmak istiyoruz. Şu anda gerçekten de güzel talep görüyor. Anne lezzetine mi ulaştık bilemiyorum ancak gençler tarafından da rağbet görüyor. Biz bu fastfood denen algıyı yerel, geleneksel tatlarla birleştirdik. İçeriği tamamen katkısız, doğal olan ürünlerle kaşarlı köftemizi birleştirince gerçekten güzel bir sonuca ulaşıyoruz. Kaşarlı köfte burger böylece sunumuyla da birlikte ilgi çekiyor" dedi.