Batıray Denizaltısı Samsun'da
6 saat önce
TCG Batıray Denizaltısı liman ziyareti gerçekleştirmek üzere Samsun'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:48 Kaynak: İHA
TCG Batıray Denizaltısı liman ziyareti gerçekleştirmek üzere Samsun'a geldi.
Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Samsun'a gelen TCG Batıray (S-349) isimli denizaltı, bu sabah limana demir attı. 23 Kasım'a kadar Samsun'da olacak denizaltı; 20 Kasım Çarşamba, 21 Kasım Perşembe ve 23 Kasım Cuma günleri saat 10.00 ile 12.00 ve 13.30 ile 17.00 arası halkın ziyaretine açık olacak. - SAMSUN
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