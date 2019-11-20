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Batıray Denizaltısı Samsun'da

6 saat önce

TCG Batıray Denizaltısı liman ziyareti gerçekleştirmek üzere Samsun'a geldi.

Batıray Denizaltısı Samsun'da, System.String[]

TCG Batıray Denizaltısı liman ziyareti gerçekleştirmek üzere Samsun'a geldi.


Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Samsun'a gelen TCG Batıray (S-349) isimli denizaltı, bu sabah limana demir attı. 23 Kasım'a kadar Samsun'da olacak denizaltı; 20 Kasım Çarşamba, 21 Kasım Perşembe ve 23 Kasım Cuma günleri saat 10.00 ile 12.00 ve 13.30 ile 17.00 arası halkın ziyaretine açık olacak. - SAMSUN

Karadeniz, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:48 Kaynak: İHA
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