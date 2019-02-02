Son Dakika Haberleri: Batısiad'dan Girişimcilere Destek

Batısiad'dan Girişimcilere Destek

1 saat önce

BATISİAD, KOSGEB Bursa Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan "Girişimcilik Eğitimi" sona ererken, eğitimleri başarıyla tamamlayan 22 kursiyere sertifikaları takdim edildi.

Batısiad'dan Girişimcilere Destek, System.String[]

BATISİAD'ın başlattığı ve BATISİAD Dernek Merkezi'nde gerçekleştirilen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" sona erdi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 22 kursiyere sertifikaları BATISİAD Genel Başkanı Ahmet Er ve KOSGEB Bursal Müdürü Erkan Güngör tarafından takdim edildi.

Törende konuşan ve sertifika almaya hak kazananları tebrik eden BATISİAD Genel Başkanı Er, "STK'lar, kamu adına çalışan kurumlardır. Biz de bu minvalde çalışıyoruz. Birçok çalışmamızın yanında, girişimciliğe ve girişimcilere destek olmak istedik ve bu eğitim programını başlattık. Alacağınız sertifikalarla inşallah sizlerin KOSGEB'den faydalanmanız olacaktır. Bizim de bu manada bir katkımız olacaksa ne mutlu bize" dedi.

KOSGEB olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla protokoller düzenlediklerini hatırlatan Bursa Müdürü Erkan Güngör ise eğitim kapsamında girişimci adaylarının, iş planı hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerekler başta olmak üzere pek çok başlıkta ve de toplamda 32 saatlik eğitim aldıklarını söyledi. Güngör, "Sertifika sahibi olan herkesin bu sertifikaları ile 1 Ocak 2021 tarihine kadar işini kurarak, KOSGEB müdürlüklerine gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

2018 yılında KOSGEB Bursa'nın verdiği desteklere ilişkin rakamları açıklayan Güngör, "Geçtiğimiz yıl biz 884 girişimciye 17,8 Milyon TL hibe vermişiz. Diğer desteklerimizi de dahil ettiğimizde 2018'de 64,8 Milyon TL KOBİ'lerimizedestek sağlamışız. Verilen Tümdesteklerin yüzde 27'sini işini ilk kez kura girişimcilerimiz almış. Geçen yılda hemen hemen her hafta ortalama 4 girişimcilik eğitimi açılmış şehrimizde.Toplamda şehrimizde211 eğitim verilmiş. 5 bin 250 kişi de bu eğitimler kapsamında sertifika almaya hak kazanmış ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:45 Kaynak: Bültenler

Bursa, Güncel
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