Batısiad Junioshow Fuarında Üyelerini Yalnız Bırakmadı!

Ahmet Er Başkanlığındaki BATISİAD Yönetim Kurulu üyeleri, bebe hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin JunioShow Fuarı'ndaki standlarını ziyaret ederek başarılarından dolayı tebrik ettiler.

Ziyaretlerde konuşan BATISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Er, üyelerinin farklı sektörlerde faaliyet gösterdiğini, bunun da BATISİAD'a dinamizm kattığını belirtirken, "Ağırlıklı olarak KOBİ özelliğinde olan üyelerimiz üretimden istihdama kadar Bursa ve ülke ekonomimize katkı sağlamaktadırlar. Bebe hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz de kendi alanlarında önemli başarılara imza atmaktadırlar" dedi.

BATISİAD Yönetim Kurulu üyeleri ziyaretlerinde, Wizzy Kids Wear, Serkon Baby&Kids Boutique, Pumpidokids, Jointour, Dmd Sport, Büşra Bebe, Ayfibaby ve Ali_Kan Textile firmalarınınstandlarında incelemelerde bulunurlarken, BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ile de görüşerek sektörün genel durumu hakkında bilgi aldılar.