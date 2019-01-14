Batısiad Junioshow Fuarında Üyelerini Yalnız Bırakmadı!
1 saat önce
Batı Trakya Türkleri Yönetici ve Sanayi İşadamları Derneği (BATISİAD) Yönetim Kurulu JunioShow Fuarı'na katılan üyelerini yalnız bırakmadı.
Ahmet Er Başkanlığındaki BATISİAD Yönetim Kurulu üyeleri, bebe hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin JunioShow Fuarı'ndaki standlarını ziyaret ederek başarılarından dolayı tebrik ettiler.
Ziyaretlerde konuşan BATISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Er, üyelerinin farklı sektörlerde faaliyet gösterdiğini, bunun da BATISİAD'a dinamizm kattığını belirtirken, "Ağırlıklı olarak KOBİ özelliğinde olan üyelerimiz üretimden istihdama kadar Bursa ve ülke ekonomimize katkı sağlamaktadırlar. Bebe hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz de kendi alanlarında önemli başarılara imza atmaktadırlar" dedi.
BATISİAD Yönetim Kurulu üyeleri ziyaretlerinde, Wizzy Kids Wear, Serkon Baby&Kids Boutique, Pumpidokids, Jointour, Dmd Sport, Büşra Bebe, Ayfibaby ve Ali_Kan Textile firmalarınınstandlarında incelemelerde bulunurlarken, BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ile de görüşerek sektörün genel durumu hakkında bilgi aldılar.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:13 Kaynak: Bültenler
Son Dakika! İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yarandı
Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu
İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'ı Gezdi
Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı