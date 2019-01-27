Son Dakika Haberleri: Batistuta'nın Rekorunu 36'lık Golcü Kırdı!

Batistuta'nın Rekorunu 36'lık Golcü Kırdı!

1 saat önce

Serie A ekiplerinden Sampdoria'da forma giyen 36 yaşındaki forvet Fabio Quagliarella, üst üste 11 maç gol attı.

Batistuta'nın Rekorunu 36'lık Golcü Kırdı!, System.String[]
Serie A ekiplerinden Sampdoria'da forma giyen 36 yaşındaki forvet Fabio Quagliarella, üst üste 11 maç gol attı.

Fabio Quagliarella, Serie A'da arka arkaya 11 hafta gol atarak 1994 yılında Gabriel Batistuta'ya ait rekoru egale etti.

Konu hakkında açıklama yapan İtalyan santrfor, "Bu inanılmaz bir şey. Sadece Batistuta ismiyle yan yana gelmek bile tüylerimi diken diken ediyor. Birkaç gün içinde 36 yaşında olacağım. Bu yüzden daha da gururluyum" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Sampdoria formasıyla 22 maça çıkan Fabio Quagliarella, 16 gol attı ve 5 asist yaptı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:48 

Fabio Quagliarella, Gabriel Batistuta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Göztepe'yi Deplasmanda 1-0 Mağlup Etti 10 Yılda 55 Milyar Dolar Kazandı! 2008 Krizi Sonrası Servetlerine Servet Kattılar

Uludağ'a Çıkmak İçin Teleferiği Tercih Eden Tatilciler Uzun Kuyruklar Oluşturdu Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cüneyt Özdemir'in Sorusu Karşısında Ara Vermek İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 13:42:24. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batistuta'nın Rekorunu 36'lık Golcü Kırdı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]