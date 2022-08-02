Batman'da tüfek saçmalarından yaralanan çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika
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Batman'da tüfek saçmalarından yaralanan çocuk tedavi altına alındı

02.08.2022 18:48
Batman'da tüfek saçmalarından yaralanan çocuk tedavi altına alındı

Batma'nın Gercüş ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, tüfek saçmalarının vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı.

Batma'nın Gercüş ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, tüfek saçmalarının vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı.

Bağlarbaşı Mahallesi Nuri Kaya Caddesi'nde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan İbrahim Berat Şahin, kim tarafından ateş edildiği henüz belirlenemeyen saçmaların sırtına isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Batman, Gercüş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da tüfek saçmalarından yaralanan çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Batman'da tüfek saçmalarından yaralanan çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika
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