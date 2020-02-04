Batma tehlikesi geçiren bottaki 43 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batma tehlikesi geçiren bottaki 43 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Batma tehlikesi geçiren bottaki 43 kaçak göçmen kurtarıldı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, TCG Karşıyaka karakol gemisinin Kuzey Ege'de icra edilen faaliyetleri kapsamında batma tehlikesi geçiren düzensiz göçmen botunu tespit ederek, 43 göçmenin kurtarılmasını sağladığını açıkladı.

Batma tehlikesi geçiren bottaki 43 kaçak göçmen kurtarıldı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, TCG Karşıyaka karakol gemisinin Kuzey Ege'de icra edilen faaliyetleri kapsamında batma tehlikesi geçiren düzensiz göçmen botunu tespit ederek, 43 göçmenin kurtarılmasını sağladığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)'de görevli TCG Karşıyaka karakol gemimiz Kuzey Ege'de icra edilen karakol faaliyetleri kapsamında 43 düzensiz göçmenin bulunduğu botu tespit ederek, düzensiz göçmenlerin kurtarılmasını sağladı" denildi.


Karşıyaka, Kuzey Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:29 Kaynak: DHA
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