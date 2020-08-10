Batma tehlikesi geçiren teknedeki 4 kişiyi itfaiye ekibi kurtardı - BALIKESİR - Son Dakika

4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bota bindirilen 4 kişi, ekipler tarafından Altınoluk sahiline çıkarıldı.

Sudaki oğlunu kurtaran baba ve 2 arkadaşının içine bulunduğu tekne, bir süre sonra su almaya başladı.

Kıyıdan izlediği oğlunun suya düştüğünü gören baba Sabri Bostan (53), 2 arkadaşıyla birlikte bir tekneye binerek oğlunu kurtarmak üzere denize açıldı.

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 22:21

Kaynak: AA

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