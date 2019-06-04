Batmak üzere olan lastik bottaki düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında batmak üzere olan lastik bottaki 14 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri karaya çıkarttı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:54 Kaynak: AA
'nın Datça
ilçesi açıklarında batmak üzere olan lastik bottaki 14 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri karaya çıkarttı.
Yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 14 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, Datça Çiftlik
Koyu açıklarında su alarak batmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenleri kurtardı.
Kurtarılma anının cep telefonuyla görüntülendiği düzensiz göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Düzensiz göçmenlerin Datça Sahil Güvenlik Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği kaydedildi.
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