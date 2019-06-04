Son Dakika Haberleri: Batmak üzere olan lastik bottaki düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Batmak üzere olan lastik bottaki düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

59 dakika önce

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında batmak üzere olan lastik bottaki 14 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri karaya çıkarttı.

Batmak üzere olan lastik bottaki düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı, System.String[]
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında batmak üzere olan lastik bottaki 14 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri karaya çıkarttı.

Yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 14 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, Datça Çiftlik Koyu açıklarında su alarak batmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenleri kurtardı.
Kurtarılma anının cep telefonuyla görüntülendiği düzensiz göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Düzensiz göçmenlerin Datça Sahil Güvenlik Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:54 Kaynak: AA
Çiftlik, Muğla, Datça, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kilosu 10 liradan satılan 'Vali Hanım Çileği' üreticinin yüzünü güldürdü! Hedef 800 ton Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin bilgi vermesi gerekmez Bayram tatilinde acı bilanço: 36 ölü, 275 yaralı Korkunç kaza! Otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 21:53:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batmak üzere olan lastik bottaki düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]