Batmakta olan yattaki 7 kişi kurtarıldı
1 saat önce
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batmaya başlayan yatta bulunan 7 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:27 Kaynak: AA
'in Çeşme
ilçesi açıklarında batmaya başlayan yatta bulunan 7 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Çeşme ilçesi Toprak Adası önlerinde içinde 7 kişi bulunan bir yatın batmakta olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.
Yatın kurtarma botunda bekleyen 7 kişi ekipler tarafından kurtarılarak Çeşme Limanı'na götürüldü.
Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu, yatın bölgede bulunan başka bir tekne tarafından Çeşme Limanı'na çekildiği öğrenildi.
58 yaşındaki oyuncu Nurseli İdiz siyah mayolu plaj pozuyla yıllara meydan okudu
İzmir merkezli 8 ilde operasyon! 55 kişi yakalandı
Eski MB Başkanı Yılmaz'dan görevden alma yorumu: Kolunuzu verdiniz, vücudunuzu kaptırdınız
Yunanistan'da yeni kabine belli oldu