Son Dakika Haberleri: Batman 1. Amatör Ligi

Batman 1. Amatör Ligi

1 saat önce

Batman 1. Amatör Ligi'nde mücadele Kozluk Gençlikspor ligin 19. haftasında konuk ettiği Batman Sağlıkspor'u 2-0 yendi.

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Batman 1. Amatör Ligi'nde mücadele Kozluk Gençlikspor ligin 19. haftasında konuk ettiği Batman Sağlıkspor'u 2-0 yendi.

Ligin ilk yarısında oynadığı 13 karşılaşmanın sadece ikisini kazanan ve bir karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan Kozluk Gençlikspor, ligin ikinci yarısıyla birlikte istediği sonuçları elde etmeye başladı. Fikstür avantajını değerlendiren Kozluk Gençlikspor sahasında aldığı galibiyetlerle üst sıralara tırmanmaya devam etti. Ligin 19. haftasında Batman Sağlıkspor'u konuk eden Kozluk Gençlikspor, karşılaşmaya, taraftarın desteğini de alarak hızlı başladı. Üst üste oluşturduğu tehlikeli atakların ilk meyvesini 25. dakikada geldi. Ramazan'ın pasını değerlendiren Mevlüt skoru 1-0'a getirdi.

İlk yarı ev sahibi Kozluk Gençlikspor'un üstünlüğüyle kapanırken, ikinci yarıda da istediği kontrollü oyunu sahneye yansıtan Kozluk Gençlikspor takımı karşılaşmanın 70. dakikasında skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 2-0 ev sahibi Kozluk Gençlikspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Evinde aldığı 2-0'lik galibiyetle haftayı 13 puanla 10. sırada kapatan Kozluk Gençlikspor önümüzdeki hafta Batman Bahçelievlerspor'a konuk olacak. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:23 Kaynak: İHA

Kozluk, Batman, Spor
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