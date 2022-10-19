Alınan bilgiye göre olay Batman Kültür Mahallesinde meydana geldi. Sokakta hızla dönen bir otomobil sürücüsü, virajı alamayınca park halindeki bir otomobile çarptı. Dikkatsiz sürücü; park halindeki otomobile çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Park halindeki araca çarpıp böyle kaçtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.