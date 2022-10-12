Son dakika haber: Sigaralarını içip meyve dolu kasaları çaldılar...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber: Sigaralarını içip meyve dolu kasaları çaldılar...Hırsızlık anları kamerada

12.10.2022 15:07

Son dakika haber... Sigaralarını içip meyve dolu kasaları çaldılar.

Sigaralarını içip meyve dolu kasaları çaldılar...Hırsızlık anları kamerada

BATMAN - Batman kent merkezinde gece saatlerinde bir manava giren iki hırsız dakikalar içerisinde meyve dolu kasaları çalıp kayıplara karıştı. Hırsızların sigaralarını içip rahat tavırlarla hırsızlık yaptığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay Batman kent merkezinde meydana geldi. Gece saatlerinde bir manava giren iki kişi dakikalar içerisinde meyve dolu kasaları çalıp kayıplara karıştı. Hırsızların güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeki rahat tavırları ise görenlere pes dedirtti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Sigaralarını içip meyve dolu kasaları çaldılar...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Sigaralarını içip meyve dolu kasaları çaldılar...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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