Batman haberi | Batman'da sulama kanalına düşen lise öğrencisi boğuldu - Son Dakika
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Batman haberi | Batman'da sulama kanalına düşen lise öğrencisi boğuldu

10.10.2022 14:44

Batman haberi: Batman'da sulama kanalına düşen lise öğrencisi boğuldu Batman Aydınkonak Mahallesi'nden geçen sulama kanalına düşen lise öğrencisi boğuldu.

Batman'da sulama kanalına düşen lise öğrencisi boğuldu

BATMAN - Batman Aydınkonak Mahallesi'nden geçen sulama kanalına düşen lise öğrencisi boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay Aydınkonak Mahallesinde meydana geldi. Aydınkonak mezarlığı civarından geçen sulama kanalına düştüğü iddia edilen 16 yaşındaki Muhammed Demir isimli lise öğrencisi boğularak hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri ve 122 sağlık görevlileri tarafından sudan çıkartılan Muhammed Demir'in cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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SULAMA KANALINA DÜŞEN LİSELİ MUHAMMED, BOĞULDU SULAMA KANALINA DÜŞEN LİSELİ MUHAMMED, BOĞULDU Batman gündem haberleri: Batman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu Batman gündem haberleri: Batman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Kaynak: İHA

Muhammed Demir, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman haberi | Batman'da sulama kanalına düşen lise öğrencisi boğuldu - Son Dakika

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