Trafiği tehlikeye atan sürücünün bu hareketi çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Ayrıca cep telefonuna yansıyan görüntülerde vatandaşların bu duruma tepki gösterdiği anlar da yer aldı.

Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yaya geçidini kullanan otomobil sürücüsü trafiği tehlikeye attı - Son Dakika

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