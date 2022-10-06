Yaya geçidini kullanan otomobil sürücüsü trafiği tehlikeye attı - Son Dakika
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Yaya geçidini kullanan otomobil sürücüsü trafiği tehlikeye attı

06.10.2022 14:36

Yaya geçidini kullanan otomobil sürücüsü trafiği tehlikeye attı Batman-Kozluk karayolunda bir otomobil sürücüsü, 1 buçuk kilometre sonra döner kavşaktan dönmesi gerekirken aracıyla, yaya geçidini kullanıp karşı tarafa geçti.

Yaya geçidini kullanan otomobil sürücüsü trafiği tehlikeye attı

BATMAN - Batman- Kozluk karayolunda bir otomobil sürücüsü, 1 buçuk kilometre sonra döner kavşaktan dönmesi gerekirken aracıyla, yaya geçidini kullanıp karşı tarafa geçti.

Trafiği tehlikeye atan sürücünün bu hareketi çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Ayrıca cep telefonuna yansıyan görüntülerde vatandaşların bu duruma tepki gösterdiği anlar da yer aldı.

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Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaya geçidini kullanan otomobil sürücüsü trafiği tehlikeye attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaya geçidini kullanan otomobil sürücüsü trafiği tehlikeye attı - Son Dakika
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