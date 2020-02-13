Batman'a 500 yataklı hastane yapılacak - Son Dakika
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Batman'a 500 yataklı hastane yapılacak

6 saat önce

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Batman'a 500 yataklı devlet hastanesi yapılacağını söyledi.

Batman'a 500 yataklı hastane yapılacak, System.String[]

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Batman'a 500 yataklı devlet hastanesi yapılacağını söyledi.

AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir ile bir süre önce Ankara'da gerçekleştirdikleri temaslarda 500 yatak kapasiteli yeni hastanenin yapımının 2020 yılı yatırım programına alınmasını talep ettiklerini söyledi.

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de 500 Yataklı Yeni Batman Devlet Hastanesinin 2020 yılı yatırım programına alındıgˆını diye getiren Gür, "AK Parti'nin ilimize verdigˆi o¨nemi bir kez daha göstermiştir. Bundan sonraki su¨rec¸te bu yatırımın en hızlı s¸ekilde bitirilip Batman'lıların hizmetine sunulması ic¸in c¸aba harcayacagˆız." dedi.

AK Parti, Batman, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:06 Kaynak: AA
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