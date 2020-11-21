Batman'a 810 yataklı hastane kabul edildi - Son Dakika

Batman'a 810 yataklı hastane kabul edildi

21.11.2020 16:29

Batman'a 810 yataklı hastane kabul edildi Batman'a eğitim ve araştırma hastanesi kararı çıktı.

Batman'a 810 yataklı hastane kabul edildi

BATMAN - Batman'a eğitim ve araştırma hastanesi kararı çıktı. Batman'da yeni yapılan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Batman Bölge Devlet Hastanesi birleşip 810 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi olarak hizmet vermeye başlayacak.

Hastane ile ilgili açıklama yapan Batman Valisi Hulusi Şahin, Sağlık Bakanlığına sundukları teklifin onaylandığını söyledi. Vali Şahin, "Bölge Hastanesi ve Kadın Doğum Hastanesi birleşmesi sonucunda 810 yataklı A1 sınıfı Batman Eğitim Araştırma hastanesi bakanlığımızın doğrultusunda kurulmuş oldu. Batman'a hayırlı uğurlu olsun. Bu hastane bundan sonra eğitim araştırma hastanelerine daha ileri bir tıbbi eğitim araştırma ve akademisyen yetiştirirler yani doçentler, profesörler yetiştirirler. Artık eğitim ve araştırma hastanemiz olduğuna göre önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde Batman'da doçent doktor, profesör doktorlarını göreceğiz. Bu bize neyin habercisi bu bize tıp fakültesinin habercisidir. Bundan beli bir süre sonra Batman'a artık siz uğraşmamsınız da tıp fakültesi gelir. Ona en büyük adımı atmış oluyoruz. Bu hususta başta Sağlık Bakanımız, Sağlık Bakanlığının yetkileri olmak üzere milletvekilimiz, il başkanımız çok emekleri oldu ve çok kıymetli basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Çünkü sağlıkla ilgili tüm konuları gündemde tutarak işlediniz ve bugünlere artık çok daha sağlam yere basan bir sağlık hizmeti noktasına sayenizde geldik" dedi.

Batman'a 810 yataklı hastane kabul edildi
Batman'a 810 yataklı hastane kabul edildi
Batman'a 810 yataklı hastane kabul edildi
Batman'a 810 yataklı hastane kabul edildi

araştırma, Hastane, Batman, Kadın, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Batman'a 810 yataklı hastane kabul edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

HDP önünde bekleyen aileler yüzlerine tükürüldüğü iddiasıyla binaya girmek istedi Son Dakika! Bakan Koca salgındaki kötü gidişatı bu sözlerle gözler önüne serdi: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı Kadın muhabir, uyuşturucu tacirlerinin yakınları tarafından saldırıya uğradı! O anlar kamerada Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Üst dudağı ve burun delikleri olmayan kuzu, çiftçiyi hayretler içinde bıraktı FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir 'Levyeli maganda' çıkarıldığı mahkemede kendini savundu: Psikolojik rahatsızlığım var Hollandalı gazeteci AB Savunma Bakanları Zoom toplantısına sızdı
Fatih Karagümrük ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı Fatih Karagümrük ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı         
16:01
"İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki         
15:49
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Ankara'da bir gol daha! Meşin yuvarlak ikinci kez ağlarla buluştu Ankara'da bir gol daha! Meşin yuvarlak ikinci kez ağlarla buluştu         
14:51
Eski Dubai Prensesi Haya'dan yasak aşkına 1.2 milyon sterlinlik sus payı Eski Dubai Prensesi Haya'dan yasak aşkına 1.2 milyon sterlinlik sus payı         
14:25
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararını açıkladı: Kongreleri erteliyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararını açıkladı: Kongreleri erteliyoruz         
14:16
O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu         
13:52
Bakanlık'tan vatandaşa kritik uyarı: Kredi kartı aidatı iadesi yaptığını iddia eden sosyal medya hesaplarına inanmayın Bakanlık'tan vatandaşa kritik uyarı: Kredi kartı aidatı iadesi yaptığını iddia eden sosyal medya hesaplarına inanmayın         
12:53
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu         
11:57
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
11:27
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır         
10:33
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 16:39:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Batman'a 810 yataklı hastane kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei