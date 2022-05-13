Batman'a atanan Vali Canalp'e Osmanlı yadigarı çarşının temsili anahtarı verildi - Son Dakika

Batman'a atanan Vali Ekrem Canalp'e Osmanlı eseri Tarihi Alipaşa Çarşısı'nın temsili anahtarı verildi.

Veda ziyaretleri kapsamında Alipaşa Çarşısı'nı ziyaret eden Canalp, esnafla sohbet etti, vedalaştı, helalleşti.

Şehirde güzel günler geçirdiğini belirten Canalp, Edirnelileri her zaman hatırlayacağını ve fırsat buldukça kenti ziyaret edeceğini söyledi.

Çarşı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış da Canalp'in kentten ayrılacak olmasından dolayı üzüntü duyduğunu kaydetti.

Kentte birçok başarılı projeye imza attığını dile getirdiği Canalp'e yeni görevinde başarılar dileyen Sanış, tarihi çarşının temsili anahtarını armağan etti.

Ziyaretleri sırasında Edirnelilerle fotoğraf çektiren Canalp, çarşıdaki bir şapkacıdan kasket satın aldı.

Canalp, Bedesten Çarşısı ve Saraçlar Caddesi'nde de esnafla vedalaştı.

Bu arada Canalp, Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri, Edirne Barosu Başkanı Tacettin Sivrikaya, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Trakya Birlik Genel Müdürü Şafak Kırbiç, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Ayhan Can'ı ziyaret ederek veda ziyareti gerçekleştirdi.