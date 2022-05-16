BATMAN'A ATANAN VALİ CANALP, EDİRNE'DEN MOTOSİKLET KONVOYU İLE UĞURLANDI - Son Dakika

EDİRNE'den Batman Valiliği'ne atanan Vali Ekrem Canalp, kentteki motor tutkunları tarafından teşekkür pankartı ve konvoyla uğurlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Batman Valiliği'ne atanan Edirne Valisi Ekrem Canalp, valilik bahçesinde düzenlenen törenle uğurlandı. Vali Canalp'i uğurlamak için AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri hazır bulundu. Vali Canalp ve Eşi Ayten Canalp, kendisini uğurlamak için gelenlerle tek tek vedalaştı. Canalp'in vedası sırasında duygusal anlar yaşandı.

Kentteki motor tutkunları ise Uluslararası Motor Sporları Kamp ve Karavan Merkezi yaptıran Vali Canalp için teşekkür pankartı açıp, konvoyla uğurladı. Edirne'de motor sporları sevdalıları, Vali Canalp için 'Valimiz Ekrem Canalp'e, Edirnemize Uluslararası Motor Sporları Kamp ve Karavan Merkezi Kazandırdığı için teşekkür ederiz' yazılı pankart açtı. Motor tutkunları Vali Canalp için, kentten ayrılana kadar aracının arkasında konvoy oluşturdu.

'EDİWOOD'U YAPMAK İSTEDİM AMA OLMADI'

Vali Canalp törenden önce basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda kentteki 3,5 yıllık çalışmalarını da anlattı. Edirne'de yapmak isteyip, başlayamadığı 'Ediwood' isimli dizi ve film platosu projesini paylaşan Canalp, "Bu benim yapmak istediğim fakat başlayamadığım bir proje. Bir film platosu projesi. Adı da Hollywood'dan esinlenerek Ediwood Dizi ve Film Platosu Projesi. Bunun için de şu anda hali hazırda Edirne İl Özel İdaresi'ne 200 dönümlük bir arazinin tahsisi gerçekleştirildi. Bu arazideki dizi ve film platosu projeleri hazırlanıyor şu anda, tahsisi tamam. Sırada yapılması gereken şey projeyi hazırlamak ve sonrasında uygulamaya geçmek. Eğer bu proje Edirne'de uygulanırsa Edirne'de aynı anda 4 tane dizi çekildiğini hayal edin. Birkaç tane film yapılıyor olsa ne kadar kıymetli olur değil mi? Bunun yapılması gerekiyor, Edirne için de harikulade bir proje olacaktır. Bu projenin hayata geçirilmesi Edirne'nin tanıtımına muazzam katkı sağlar, iki her dizi ve film en az 250-300 kişi ile çekim yapılıyor, bu da ekonomiye katkı demek" diye konuştu.

'SINIR GÜVENLİK SİSTEMİ TEPEDEN TIRNAĞA YENİLENİYOR'

Edirne'de yapımına devam ettikleri bir diğer projenin 'Sınır Güvenlik Sistemi' olduğunu ifade eden Canalp, sözlerine şöyle devam etti:

"Sınır güvenlik sistemimiz var, Edirne'nin tüm karasal sınırlarının hem Yunanistan hem de Bulgaristan'la güvenlik sistemlerini tepeden tırnağa yeniliyoruz. Gözetleme kulelerimiz var bunun içerisinde. Bir kısımda inşaatlar var. Gözetleme kuleleri bunun içerisinde, yeni araçlar takviyesi, aydınlatma sistemleri bunun içerisinde, böylelikle sınır güvenliğimizi artırıyoruz. Sınır güvenliğimizi artırırken yaptığımız uygulamaların bir tanesi de sınır güvenlik yolu. Bizim sınıra paralel hatta uzanan bir yolumuz yok. Bazı yerlerde yol var ama yağmurdan, bataklık arazi olduğu için kullanılmaz durumda. Bütün Edirne'nin sınırlarının tamamını kapsayacak şekilde proje hayata geçirildi. Dolayısıyla 180 kilometrelik sınır hattının tamamını kapsayacak. Bu projede 30 kilometresi bitti, 150 kilometrelik bir bölüm var. 100 yıldan beri yapılması gereken bir projeydi" ifadelerini kullandı.

'NÜFUSA GÖRE EN AZ YERLEŞİK GÖÇMEN EDİRNE'DE'

Türkiye'deki göçmen hareketliliğin en fazla olduğu illerin başında Edirne'nin geldiğini hatırlatan Canalp, "Türkiye'de göçmen hareketliliği açısından en fazla hareketliliğin olduğu 1 veya 2'nci il Edirne'dir. Ama yerleşik göçmen, ikamet eden göçmen açısından Türkiye'de nüfusa oranla en az göçmenin olduğu il de yine Edirne'dir. Bu da çok özellikli bir konudur" dedi.