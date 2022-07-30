Edinilen bilgilere göre, Samanyolu köyünde sulak alanda otlayan inek bataklığa saplandı. Hayvanı kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar, Batman Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, ineği bulunduğu yerde halata bağlayarak vatandaşların yardımıyla çıkararak sahibine teslim etti. - BATMAN

Kaynak: İHA

İtfaiye, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Batman'da bataklığa saplanan inek vatandaş ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika

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