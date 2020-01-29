Batman'a gönderilen 7 yeni ambulans hizmete alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'a gönderilen 7 yeni ambulans hizmete alındı - Son Dakika

Batman'a gönderilen 7 yeni ambulans hizmete alındı

6 saat önce

Sağlık Bakanlığınca Batman'a tahsis edilen 7 ambulans, düzenlenen törenle teslim edildi.

Batman'a gönderilen 7 yeni ambulans hizmete alındı, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca Batman'a tahsis edilen 7 ambulans, düzenlenen törenle teslim edildi. İl Sağlık Müdürlüğündeki törende konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, sağlık hizmetlerindeki başarıya dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Aynı zamanda Elazığ depreminde ilk görevlendirme yapıldıktan sonra en hızlı şekilde Elazığ'da olay yerine ulaşan ve orada çok büyük hizmetleri yerine getiren UMKE ekiplerini de kutluyorum."

İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, 7 ambulansın tahsis edildiğini belirterek, "Böylece ilimizde Acil Yardım Ambulans sayısı 41'e çıktı" dedi.

Törene İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Burhanettin Ceylan da katıldı.

Elazığ, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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