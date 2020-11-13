Batman'a HES kodu denetimleri sıkılaştırılacak - Son Dakika

Batman İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar kapsamında kent genelinde sigara yasağının uygulanacağı alanlar belirlendi, kent girişinde HES kodu denetimleri sıklaştırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 15 Mayıs 2020 tarihli kararıyla kent genelinde maske takma zorunluluğunun getirildiği anımsatılarak, tütün ve tütün mamullerinin yasaklandığı alanların belirlendiği bildirildi.
Karar gereği, Gülistan Caddesi, Alo Tevşo Pazarı, Tablabaşı Pazarı, Elma Sokağı, Atatürk Meydanı, otobüs ile minibüs durakları ve tüm semt pazarlarında tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklandığı aktarılan açıklamada, kente giriş çıkışlarda güvenlik noktalarında HES kodu denetimlerinin sıklaştırılacağı kaydedildi.
- Kaynak: AA
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