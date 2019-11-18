Batman'a yapılacak spor yatırımlarının yeri belirlendi

Gençlik Spor Bakanlığının Batman'a kazandıracağı yeni spor tesislerinin nerelerde yapılacağı belirlendi.



İlk olarak Batman merkez, Sason ve Hasankeyf ilçelerinde birer adet nizami sentetik futbol sahası yapımı gerçekleştirilecek. Merkez ve Kozluk ilçesinde açık ve yarı olimpik yüzme havuzu, Batman merkezde Tüpraş Ortaokulu, Seyitler İmam Hatip Ortaokulu ve Karatay Ortaokulu'na birer adet prefabrik spor salonu yapılacak. Spor tesisleri yatırımları kapsamında Batman Kız Yurdu'na 2 adet mini basketbol sahası yapımı ile devam edilecek. Yine Kozluk spor salonu, Spor Lisesi, Necat Nasıroğlu Ortaokulu, Beşiri spor salonu, Karatay Ortaokulu, İMKB Belde Ortaokulu ve Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçelerine birer adet mini basketbol sahası yapılarak öğrenci ve sporcuların hizmetine sunulacak. Batman merkezde Emekli TOKİ Yeni Şehir İlk ve Ortaokulu başta olmak üzere, merkez Ziya Gökalp Anadolu Lisesi'ne, Kozluk, Beşiri ve Sason ilçelerine de birer adet 25 çarpı 50 metre uzunluğunda halı sahalar soyunma odalarıyla birlikle yapılacak.



"Tesislerde sporcu yetişecek"



Yeni hizmete girecek tesislerle birlikte merkez ve ilçelerden sporcu fışkıracağını belirten Gençlik ve Spor Batman İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, tüm yatırımların kısa zamanda hayata geçirilmesi için çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi. Özperk, "Batman il merkezi ve 4 ilçemize toplamda 2 adet açık yarı olimpik yüzme havuzu, 5 adet sentetik çim yüzeyli 25 çarpı 50 boyutunda halı saha, 9 adet çok amaçlı mini basketbol sahası, 3 adet prefabrik spor salonu, 3 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 19 Mayıs'a yeni tribün ve soyunma odaları ve birçok tesisimizin bakım ve onarımı yapılacak. Bu tesislerin ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, milletvekilimiz Ziver Özdemir'e, Valimiz Hulusi Şahin'e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



Özperk ayrıca mevcut tesislere eklenecek yeni tesislerin yanı sıra, farklı projelerinin de yolda olduğunun da müjdesini verdi. - BATMAN