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Batman adliyesi önününde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi...
7 saat önce
Batman Adliyesi önününde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:11 Kaynak: DHA
Batman Adliyesi önününde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı
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