Son Dakika Haberleri: Batman adliyesi önününde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi...
Son Dakika Güncel Batman adliyesi önününde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi... - Son Dakika

Batman adliyesi önününde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi...

7 saat önce

Batman Adliyesi önününde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Batman Adliyesi önününde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı

Batman adliyesi önününde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi...

Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:11 Kaynak: DHA
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