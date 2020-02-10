Batman AK Parti Gençlik Kollarından depremzedelere oyuncak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman AK Parti Gençlik Kollarından depremzedelere oyuncak - Son Dakika

Batman AK Parti Gençlik Kollarından depremzedelere oyuncak

6 saat önce

Batman AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatınca depremzede çocukların yüzünü güldürmek amacıyla oyuncak kampanyası başlatıldı.

Batman AK Parti Gençlik Kollarından depremzedelere oyuncak, System.String[]

Batman AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatınca depremzede çocukların yüzünü güldürmek amacıyla oyuncak kampanyası başlatıldı.

Merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremden etkilenen bölgelerdeki çocuklar için AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanlığı, "Bir Oyuncak Çok Tebessüm" adı ile oyuncak kampanyası başlattı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tolga Genç, depremden çocukların çok etkilendiğini belirterek, amaçlarının çocukların yüzünü güldürmek olduğunu söyledi.

"Elazığ ve Malatya'daki depremden etkilenen kardeşlerimizi bir nebze de olsa mutlu etmek için oyuncak topluyoruz." diyen Genç, herkesten destek beklediklerini belirtti.

Genç, kampanya kapsamında toplanan oyuncakların en kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılacağını aktardı.

AK Parti, Elazığ, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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