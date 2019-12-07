Son Dakika Haberleri: Batman akrabasını sokak ortasında tabancayla öldürdü
Son Dakika Güncel Batman akrabasını sokak ortasında tabancayla öldürdü - Son Dakika

Batman akrabasını sokak ortasında tabancayla öldürdü

6 saat önce

BATMAN Akrabasını sokak ortasında tabancayla öldürdü (GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ VE DETAYLARLA)

BATMAN Akrabasını sokak ortasında tabancayla öldürdü (GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ VE DETAYLARLA)

Batman akrabasını sokak ortasında tabancayla öldürdü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:18 Kaynak: DHA
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