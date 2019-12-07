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Batman akrabasını sokak ortasında tabancayla öldürdü
6 saat önce
BATMAN Akrabasını sokak ortasında tabancayla öldürdü (GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ VE DETAYLARLA)
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:18 Kaynak: DHA
BATMAN Akrabasını sokak ortasında tabancayla öldürdü (GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ VE DETAYLARLA)
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