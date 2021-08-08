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Batman aşı inisiyatifinden 3 dilde aşı çağrısı - Son Dakika

Batman aşı inisiyatifinden 3 dilde aşı çağrısı

08.08.2021 13:40

Batman aşı inisiyatifinden 3 dilde aşı çağrısı Batman aşı inisiyatifi tarafından 'Tedirgin olma aşı ol' sloganıyla birçok STK'nın katılımıyla Atatürk parkında basın açıklaması gerçekleştirildi.

Batman aşı inisiyatifinden 3 dilde aşı çağrısı

BATMAN - Batman aşı inisiyatifi tarafından 'Tedirgin olma aşı ol' sloganıyla birçok STK'nın katılımıyla Atatürk parkında basın açıklaması gerçekleştirildi.

STK'lardan oluşan aşı inisiyatifi Türkçe, Kürtçe ve Arapça olmak üzere 3 dilde aşı ol çağrısında bulundu. Konuyla ilgili basın açıklamasını okuyan Eczacılar Odası Başkanı Adnan Bayhan, son günlerde kentte covid-19 vakalarının yeniden artmaya başladığını belirtti. Batman'da çift doz aşılanma oranının yüzde 15 gibi çok düşük bir seviyede seyrettiğini kaydeden Bayhan, Batman'da son günlerde artan vaka artışları ile beraber hastanelerde yatan hastaların çok önemli bir kısmının aşısız ya da yetersiz dozda aşılanmış olanlardan oluştuğunu söyledi. Bayhan, "Toplumsal sağlık için bilime ve bilim insanlarına güveniyoruz. İkinci yılını yaşadığımız covid-19 pandemisi maalesef yaşamımızı çok yönlü etkilemeye, sağlığımızı ciddi bir şekilde tehdit etmeye devam ediyor. Batman ili olarak geçen yıl yaz mevsiminde yoğun covid-19 vakalarının görülmesi nedeniyle tüm toplum olarak ne kadar büyük bedeller ödediğimizi acıyla üzülerek hatırlıyoruz. Son günlerde ilimizde covid-19 vakalarının yeniden artmaya başladığını da üzülerek belirtmek isteriz. Mevcut koşullar altında covid-19 ile mücadelenin en önemli aracı aşıdır. Bu güne kadar tüm dünyada 4 milyarı aşkın doz aşı uygulanmıştır. Bir süredir ülkemizde 16 yaş üstü tüm nüfusun aşıya ulaşabiliyor olmasını pandeminin kontrol altına alınması adına oldukça değerli bulduğumuzu ifade etmek isteriz. Batman'da toplumsal bağışıklığın sağlanması için 500 bin civarında kişinin çift doz aşılanması gerekmektedir. Halbuki ilimizde 06 Ağustos 2021 itibariyle çift doz aşılanmış kişi sayısı 93 bin 112 olup maalesef çift doz aşı olmuşlarımızın oranı yüzde 15,01'dir. İlimizdeki aşılama hızımızın oldukça yavaş, aşılama oranlarımızın da toplum bağışıklığını sağlayacak düzeyin çok altında olması dolayısıyla topluma karşı hissettiğimiz sorumluluk gereğince Batman'daki sivil toplum örgütleri olarak aşı konusunda bildiğimiz bilimsel gerçekleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Yaygın aşılamanın olduğu birçok ülkede covid-19 nedeniyle hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların çok büyük kısmı aşılanmamış bireylerden oluşmaktadır. Aşılananlarda hastalık çok hafif geçmektedir. İlimizde son günlerde artan vaka artışları ile beraber hastanelerde yatan hastaların çok önemli bir kısmı aşısız ya da yetersiz dozda aşılanmış olanlardır. Halen hastalık dolayısıyla ölen kişilerin çok büyük bir kısmı aşılanmamış kişilerden oluşmaktadır. ve uygun aşılama ile bu ölümlerin büyük kısmının durdurulabilir olduğu görülmektedir" dedi.

"Toplumsal bağışıklık sağlanmadan bu salgın bitmez"

Batman Eczacılar Odası Başkanı Adnan Bayhan, toplumsal bağışıklık sağlanmadan bu salgının bitmeyeceğini ve toplumsal bağışıklanmanın da aşısız olmayacağını belirterek, "Toplumsal sorumluluğumuz; yaşamak ve yaşatmak istiyorsan tedirgin olma, aşı ol sloganıyla Batman'daki sivil toplum örgütleri olarak tüm toplumu aşı olmaya çağırıyoruz. Biz aşıya güveniyoruz, siz de güvenin.

Batman aşı inisiyatifinden 3 dilde aşı çağrısı
Batman aşı inisiyatifinden 3 dilde aşı çağrısı
Batman aşı inisiyatifinden 3 dilde aşı çağrısı
Batman aşı inisiyatifinden 3 dilde aşı çağrısı

Sivil Toplum Kuruluşları, COVIRAN Bereket, Kürtçe, Batman, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Batman aşı inisiyatifinden 3 dilde aşı çağrısı - Son Dakika


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