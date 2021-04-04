BATMAN Bakan Soylu'dan amirallerin bildirisine sert yanıt: Kelimenin tam anlamıyla edepsizdiler - Son Dakika

Bakan Soylu'dan amirallerin bildirisine sert yanıt: Kelimenin tam anlamıyla edepsizdiler (1)
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da katıldığı güvenlik toplantısında 103 amiralin bildirisine sert eleştiride bulundu. Bakan Soylu, "Maalesef zihinsel kodları gelişmeyenleri çok gördük. Bağımlı yaşamaya alışkın olanlar, öğretilmiş çaresizlikleriyle eski alışkanlıklarını çözüm görüyorlar. Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar, milleti bilmezler ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdiler" dedi.
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Burak EMEK-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)-
Kaynak: DHA
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