"Batman Bantlı Çöpçü Balığı"nın korunması için bilinçlendirme çalışması yapılıyor - Son Dakika

Sason Çayı'nda ve Sarım Deresi'nde tespit edilen ve dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri olduğu belirtilen Batman Bantlı Çöpçü Balığı'nın (Paraschistura chrysicristinae) korunması için bilinçlendirme çalışması başlatıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde araştırma yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral'ın, 47 yıl aradan sonra "Batman Bantlı Çöpçü Balığı"nı tespit etmesi heyecan yarattı.

Doç. Dr. Kaya ve Dr. Oral, bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Sason Anadolu Lisesinde öğrencilere konferans verdi.

Konferansta konuşan Kaya, bu keşfi takiben yakın zamanda bölgede gerçekleştirdikleri uzun soluklu arazi çalışması kapsamında türün korunması için yerel idarecilerden Milli Eğitim müdürlerine varıncaya kadar ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Dr. Oral da bu türün yeniden keşfinin önem taşıdığını ancak bunun sadece bir ilk adım olduğunu ifade etti.

"İkinci ve daha önemli olan adım ise bu dar alanda yayılış gösteren türümüzü koruyarak gelecek nesillere ulaştırmaktır." diyen Oral, yalnızca bu bölgede yaşayan Batman Bantlı Çöpçü Balığı'nın doğal yaşam alanının ciddi tehditler altında olduğunu aktardı.

Oral, "Bunlar başlıca kuraklık, kirlilik, kanalizasyon atıkları, zirai gübrelerin fazla miktarda uygulanması, plastik atıklar, dere yatağında meydana gelen değişimler, inşaat makineleri, taş ocakları, hayalet avcılık, istilacı türler şeklinde sıralanabilir." diye konuştu.

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