Son Dakika Haberleri: Batman Barajı'ndan Su Tahliyesi Uyarısı

Batman Barajı'ndan Su Tahliyesi Uyarısı

1 saat önce

Diyarbakır'da aşırı yağış nedeniyle Batman Barajı'nda biriken suyun ihtiyaç halinde Batman Çayı yatağına bırakılması ihtimaline karşın vatandaşların dere yataklarından uzak durması istendi.

Batman Barajı'ndan Su Tahliyesi Uyarısı, System.String[]
Diyarbakır'da aşırı yağış nedeniyle Batman Barajı'nda biriken suyun ihtiyaç halinde Batman Çayı yatağına bırakılması ihtimaline karşın vatandaşların dere yataklarından uzak durması istendi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede aşırı yağışlar ve havaların ısınması yüzünden kar kütlelerinin ani erimesi sonucu Batman Barajı göl havzasında tam kapasite enerji üretildiği halde, baraj gölündeki su seviyesinin hızla yükselmeye devam ettiğinin gözlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle Batman Barajı ve HES tesislerinin güvenliğini sağlamak amacıyla zorunlu ihtiyaç halinde Batman Barajı'nda dolusavak kapaklarından Batman Çayı yatağına su bırakılması olasılığı bulunmakta olup vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarına karşı dere yataklarından uzak durmaları ve herhangi bir olumsuzluğa karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:22 Kaynak: AA

Diyarbakır, Batman, Güncel
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