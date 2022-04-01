Batman Baro Başkanı Şenses, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Batman Baro Başkanı Şenses, basın mensuplarıyla bir araya geldi

01.04.2022 15:53
Batman Baro Başkanı Şenses, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Batman Baro Başkanı Erkan Şenses ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla buluştu.

Batman Baro Başkanı Erkan Şenses ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla buluştu.

Şenses, bir kafede düzenlenen programda, baro seçiminin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, 30 Mart 1991'de kurulan Batman Barosunun 31. yılını da kutladıklarını söyledi.

Batman Barosu'nun insan hakları ve hukukun üstünlüğünü savunma anlamında önemli görevler icra ettiğini belirten Şenses, 31 yıllık bu geleneği devam ettirdiklerini aktardı.

Şenses, "Göreve başladığımız 12 Nisan 2021'de baromuza kayıtlı 486 avukat vardı. Bugün itibariyle bu sayı 540'a ulaştı. 540 avukat ve 11 büro personelimizle Batman halkına hizmet etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Batman Barosuna kayıtlı iki genç avukatın geçen yıl hayatını kaybettiğini, bunun derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Şenses, yaptıkları çalışmaları aktardı. ???????

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Batman Barosu, 30 Mart, Batman, Baro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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