Batman Barosu, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Özgentürk hakkında suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika

Batman Barosu Başkanı Abdulhamit Çakan, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk hakkında suç duyurusu yapacaklarını söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk'ün "Porno çukurunda debeleniyoruz." başlıklı yazısı dolayısıyla suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Abdulhamit Çakan yaptığı açıklamada, Özgentürk bugünkü yazısında yer alan ifadelerle bir şehri zan altında bıraktığını işaret ederek, "Gazetecilik ince eleyip sık dokumayı gerektirir. Bir sivil toplum kuruluşunun raporuna veya adli bir istatistiğe dayanmadan bir şehrin tamamını zan altında bırakacak ya da karalayacak bir yazı yazmak gazetecilik değildir. Suç duyurusunda bulunacağız." dedi.