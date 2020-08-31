Batman Barosundan Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Batman Barosundan Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk hakkında suç duyurusu

Batman Barosu, köşe yazısında Batmanlılara hakaret ettiği gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk hakkında suç duyurusunda bulundu.

Batman Barosu, köşe yazısında Batmanlılara hakaret ettiği gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk hakkında suç duyurusunda bulundu.

Batman Barosu İnsan Hakları Merkezi adına yapılan başvuruda yazar Özgentürk'ün "halkın bir kesimini bölge farklılığına dayanarak basın yoluyla alenen aşağılama" suçunu işlediği iddia edildi.

Baro adına avukat Nuri Mehmetoğlu tarafından Başsavcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Işıl Özgentürk'ün "Porno çukurunda debeleniyoruz." başlıklı köşe yazısında Batmanlıların aşağılandığı ve hakaret edildiği belirtildi.

Yazının herhangi bir sosyal, toplumsal, antropolojik veya başka bir bilimsel inceleme veya araştırmaya dayanmadığı gibi, somut bilgiye de dayanmadığı kaydedilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Yazı içeriği incelendiğinde yazıda 'halkın bir kesiminin, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılandığı' açıktır. Ayrıca, yazıda onur, şeref ve saygınlığını rencide eder nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat edilmekle, (Batman) bölge halkının tamamına hakarette bulunulmuştur. Somut olaydaki söylemler, hakaret suçu kapsamına girmektedir. Hakaretin mağduru Batman'da yaşayan veya Batmanlı olan tüm kişilerdir. Bu bağlamda Batman Barosu adına, Batman'da yaşayanlar adına ve Batmanlılar adına şikayetçiyiz. Bu nedenlerle şikayetçi olunanlar hakkında soruşturma başlatılması ve neticede cezalandırılmaları yönünde kamu davası açılması talebi ihtiyacı hasıl olmuştur."

Batman Barosu Başkanı Abdulhamit Çakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet gazetesi yazarı Özgentürk'ün 30 Ağustos'ta kaleme aldığı yazının Batmanlılara yönelik iftira ve hakaret içerdiğini belirterek, söz konusu yazar ve gazetenin genel yayın yönetmeni Aykut Küçükkaya hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Tanınmış bir gazetenin yazarının köşe yazısıyla şehri karaladığını dile getiren Çakan, şöyle konuştu:

"Gerçek olmayan bilgilerle şehrin tamamını karalayan bir yazı. Üstelik TÜİK verilerine göre, Batman'ın kadına yönelik şiddetin en az olduğu iller arasında yer aldığına ilişkin raporu var. Bölgede görev yaptığı iddia edilen öğretmenin beyanına dayanarak yapılan tespitler, Batman halkını ve bizi üzdü. Biz de gereğini yaptık. Halkı aşağılamak, hakaret ve Basın Kanunu'nun 10. maddesine muhalefet suçlarından suç duyurusunda bulunduk."

Yazara tepkiler

Yazarın köşe yazısını ildeki siyasilerle sivil toplum kuruluşu temsilcileri de kınadı.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, yaptığı açıklamada, Özgentürk'ün köşe yazısında gerçekle alakası olmayan ifadeler kullandığını belirterek, şunları söyledi:

"Hemşehrilerimizi edepsizce itham etmiştir. Batman'da kız çocuklarına değer verilmediği, kızların okutulmadığı gibi birtakım iddiaları bir tanıdığından duyduğunu belirten ve bu safsataları köşesine taşıyıp gazetecilik yaptığını düşünen bu sözde gazeteciyi ilim ve edep öğrenmesi için Batmanlı kadınlarımızı görmeye ve Batmanlılardan özür dilemeye davet ediyorum. Ayrıca, gazetenin bu tür yazılarla algı oluşturma çabalarını da kınıyorum."

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür de Özgentürk'ün köşe yazısında Batmanlı kadınlar için kullandığı ifadelerin iftiralarla dolu olduğunu kaydederek, "Batman halkından derhal özür dilemesini beklediğimiz ahlaksız söylemleri kendi iç dünyasının tezahürü olan sözde yazarı ve yazıyı yayımlatan gazeteyi kınıyorum." dedi.

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Batman İl Başkanı Davut Şahin de Özgentürk'ün yazısında yer alan ifadelerin yalan olduğunu söyledi.

Yazarın hem kızlara hem de ailelerine iftiralarda bulunup tahkir ettiğini dile getiren Şahin, "Aksine Batmanlı kızlar, ülkemizin en iyi üniversitelerinde eğitim görüp kariyer yapmaktadır. Bahsedildiği gibi haklarından mahrum bırakılmaları, baskı altında tutulmaları söz konusu değil. Belki Cumhuriyet gazetesinin karanlık dünyasından kendilerini muhafaza ediyorlardır. Bu gazeteyi ve yazar kılıklı bayanı kınıyorum." diye konuştu.

Batman Basın Konseyinden yapılan açıklamada, yazar Özgentürk'ün köşesinde belirttiği çirkin ithamların kabul edilmediği bildirilerek, hem yazarın hem de Cumhuriyet gazetesinin Batman halkından bir an önce özür dilemesi gerektiği ifade edildi.

Batman Barosundan Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk hakkında suç duyurusu

Işıl Özgentürk, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 15:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman Barosundan Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk hakkında suç duyurusu - Son Dakika

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